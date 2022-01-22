Разработчики Halo Infinite позволят геймерам «зарабатывать»
Редмонд, США, 22 января, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Геймеры вскоре смогут зарабатывать внутриигровую валюту Halo Infinite прямо во время игры, чтобы впоследствии тратить её во внутриигровом магазине. Об этом 22 января сообщает портал Kotaku.
Старший PR-менеджер 343 Industries Джон Юнишек написал об этом на форуме сайта Halo Waypoint. Он сообщил, что соответствующие изменения появятся в Halo Infinite с запуском боевого пропуска второго сезона.
Отметим, что после релиза Halo Infinite геймеры раскритиковали разработчиков за подход к реализации заданий бесплатного боевого пропуска. Студия 343 Industries вскоре предоставила решение проблемы.
Некоторые игроки также обратили внимание, что обладатели этого пропуска получают слишком мало значимых наград, а всё самое интересное остаётся во внутриигровом магазине. 343 Industries 15 января 2022 года объявила о намерении снизить в нём цены.