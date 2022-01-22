Российские штурмовики Су-25 провели в Киргизии учебные ракетные стрельбы
Кант, Киргизия, 22 января, 2022, 05:17 — ИА Регнум. В Киргизии прошли учения экипажей штурмовиков Су-25 объединённой российской военной базы Кант, в ходе которых позиции условного противника были уничтожены ракетным авиационным ударом. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.
Отмечается, что пилоты Су-25 выполняли скрытый заход в район боевого применения с различных направлений, действовали на малых и средних высотах.
Учения проходили на горном полигоне Эдельвейс. В них принимали участие около 100 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического и обеспечивающего состава. Было задействовано десять штурмовиков Су-25.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе российско-белорусских военных учений «Союзная решимость — 2022» будет проведено тестирование концепции «антидроновый купол».