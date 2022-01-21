Нью-Йорк, США, 22 января, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Военные меры наряду с экономическими рассматривают Соединённые Штаты против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделала 21 января постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отвечая на вопрос, будут ли приниматься военные контрмеры в случаев военного наступления России на Украину, Томас-Гринфилд пояснила, что США ничего не исключают в плане ответа России, в том числе и военных мер.

Кроме того, постпред США при ООН отметила, что США работает с Украиной с 2014 года, оказав им за это время помощь на сумму $2,7 млрд. Недавно, во время визита госсекретаря Энтони Блинкена на Украину, было объявлено о дополнительном финансировании и поставках вооружения. Также США будут оказывать Украине консультационную поддержку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в палату представителей Конгресса США внесена новая версия предложенной ранее в Сенате инициативы, касающейся санкций в отношении России.