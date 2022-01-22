Москва, , 02:21 — REGNUM Азербайджан не заинтересован в активной роли Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

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«Позиция Азербайджана по Минской группе ОБСЕ вытекает из общей позиции, которая состоит в том, что проблема Карабаха решена, и что никакого статуса у Карабаха не будет. Поэтому Минской группе там больше делать нечего. Азербайджан и Турция придерживаются именно этой позиции. Но армянской стороне удаётся демонстрировать, что всё не так просто. И Азербайджану недостаточно лишь заявить о своём нежелании. И те поездки французских политиков, которые были туда недавно, и, в том числе, кандидата в президенты Франции на будущих выборах, свидетельствуют о том, что не так всё просто складывается и у Азербайджана», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что Азербайджан пытается оградить Нагорный Карабах от визитов любых иностранных политиков и настаивает на том, что иностранные делегации не имеет посещать НКР без согласия официального Баку. Но пока Азербайджану этого добиться не удалось.

Напомним, что в декабре 2020 года Нагорный Карабах посетила кандидат в президенты Франции Валери Пекресс.