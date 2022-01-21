Белград, 22 января, 2022, 01:22 — ИА Регнум. В феврале на президента Сербии Александара Вучича должно было состояться покушение. Об этом премьер-министр Сербии Ана Брнабич 21 января заявила в программе «Первая тема» в эфире телеканала Prva.

Novreg.ru Анна Брнабич

По её словам, информация о готовящемся на президента покушении была получена 14 января от одной из стран Европейского союза.

Ана Брнабич «Покушение должно было состояться в феврале. Речь идёт о серьёзной угрозе, все детали сербскому МВД были переданы в письменной форме через Европол. В качестве одной из ответных мер была усилена безопасность президента».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МВД Сербии Александр Вулин ранее заявил, что один из кланов наркоторговцев Черногории организовал группу для осуществления убийства президента Сербии Александра Вучича.