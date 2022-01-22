Подгорица, , 00:52 — REGNUM Конституция Черногории не предусматривает возможность выбора нового премьер-министра без проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом напомнил кабинет премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича в официальном сообщении, опубликованном 21 января.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

Так в кабинете премьера прокомментировали намерение некоторых политических партий сформировать в Черногории правительство меньшинства.

«Если бы президент Черногории после ухода правительства и действующего премьера в отставку предложил парламенту нового кандидата на должность председателя правительства, этим шагом он нарушил бы конституцию. Такие действия президента позволили бы парламенту незамедлительно подать против президента Черногории иск в Конституционный суд и потребовать его смены», — говориться в сообщении кабинета Здравко Кривокапича.

Существующее правительство можно только реформировать, но при условии, что премьер-министр останется прежним, отмечается в документе.

Напомним, что ранее вице-премьер Черногории Дритан Абазович инициировал процедуру голосования о доверии правительству Кривокапича в парламенте.