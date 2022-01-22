Джакарта, , 00:32 — REGNUM Не менее четырех человек стали жертвами массовой дорожной аварии в городе Баликпапан на востоке Индонезии, сообщает пресс-служба индонезийской полиции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительной версии, грузовик врезался в несколько автомобилей, когда ехал по спуску. В полиции считают, что у грузового автомобиля отказали тормоза. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 22 получили травмы. Уточняется, что один из пострадавших находится в критическом состоянии, четверо — в тяжелом, еще 17 получили легкие травмы. Всех пострадавших доставили в больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2021 года в столице Индонезии Джакарте столкнулись два пассажирских автобуса. В результате аварии погибли два человека, еще 33 получили травмы различной степени тяжести.