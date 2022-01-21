Ла-Пас, 21 января 2022, 23:55 — REGNUM Организаторы госпереворота 2019 года в Боливии собираются и структурируются, чтобы сократить срок полномочий президента страны Луиса Арсе, заявил 21 января журналистам пресс-секретарь главы государства Хорхе Рихтер.
«Секторы, спровоцировавшие государственный переворот, сохраняют свои деструктивные идеи, не подвергаясь деструктуризации и роспуску», — приводит его слова новостное агентство Prensa Latina.
В качестве примера пресс-секретарь привел всеобщие забастовки в ноябре 2021 года, начатые по призыву губернатора Санта-Крус Луиса Фернандо Камачо.
В связи с этим Рихтер отметил, что помимо решения срочных вопросов здравоохранения и экономики, необходимо также бороться с антидемократическими выступлениями, которые ожидаются в 2022 году.
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