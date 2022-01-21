Вашингтон, 21 января, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Пентагон обеспокоен тем, что Россия продолжает наращивать военное присутствие у границы с Украиной, сообщил 21 января пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

Hispantv.com Джон Кирби

Джон Кирби «Мы видим значительное сосредоточение военных [РФ границе с Украиной], которое продолжает расти. Это нас беспокоит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское руководство в рамках информационной кампании о «вторжении РФ на Украину» пообещало России тяжёлые санкции в случае «усиления агрессии».