Афины , , 22:42 — REGNUM Западные Балканы должны смотреть в будущее, а не в прошлое, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после встречи со своей косовской коллегой Доникой Герваллой. Встреча прошла в Афинах 20 января, передает AMNA.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

Хорошие отношения между всеми странами региона необходимы, сказал он, добавив, что единственным правильным путем является европейский путь и принятие ценностей просвещения, таких как демократия, защита прав человека и верховенство закона.

«Невозможно вернуться в XIX век, нет возможности выбрать неоосманизм, который, похоже, появляется в наших более широких окрестностях», — добавил он.

Дендиас сказал, что Греция всегда будет поддерживать усилия по созданию мостов сотрудничества и мира в регионе и, как первая страна Балкан, вступившая в ЕС, чувствует себя обязанной помочь всему региону стать частью европейской семьи.

Он добавил, что Греция в отношении Косово призывает заинтересованные стороны «найти юридически обязательное, устойчивое решение», которое поможет установить стабильность и продвинуть европейский курс региона.