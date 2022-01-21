Белград, 21 января, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Один из кланов наркоторговцев Черногории организовал группу для осуществления убийства президента Сербии Александра Вучича, заявил 21 января на брифинге глава сербского МВД Александр Вулин.

Predsednik.rs Александр Вучич

По его словам, 14 января Европол передал МВД Сербии данные о подготовке покушения на жизнь президента Сербии интернациональной преступной группой. После этого Агентство безопасности и информирования (контрразведка Сербии) и полиция установили, что группу возглавляет главарь «кавачского клана» из Черногории Радое Звицер, объявленный в розыск.

«Собрал ли Звицер эту группу с целью убийства Вучича по собственному решению или выполнял указания своего политического лидера, покажет следствие. До того времени сотрудники МВД и контрразведки о каждой новой информации будут оповещать прокуратуру по делам оргпреступности, и в сотрудничестве с органами военной разведки сделают все для защиты конституционного порядка и безопасности президента Вучича», — заявил Вулин.

Ранее лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель в эфире сербского телеканала TV Pink заявил, что президент Черногории Мило Джуканович и глава «кавачского» наркоклана Радое Звицер готовят убийство Вучича.