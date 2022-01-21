Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Бывший исполнительный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов стал одним из руководителей блокчейн-проекта TON Foundation. Об этом 21 января пишет CoinDesk.

TechCrunch Павел Дуров

По словам Рогозова, вместе с ним в проект пришли ещё «несколько человек». Однако он не раскрыл их имён. «Сейчас мы ведем переговоры с командой Telegram, а также с командами разработчиков, работающих над различными проектами, основанными на блокчейне Toncoin», — объяснил Рогозов.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году программист и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров был вынужден прекратить создание блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) после трёх лет работы. Последователи Дурова продолжают его дело, несмотря на то, что Telegram не имеет отношения к TON. Сам Дуров поддерживает энтузиастов.