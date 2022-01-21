Токио, 21 января 2022, 19:58 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,4 произошло недалеко от японского острова Кюсю, сообщает 21 января Главное метеорологическое агентство страны.

Землетрясение
Землетрясение
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По мнению сейсмологов, угрозы цунами сейчас нет.

Подземные толчки были зафиксированы в 19:08 мск. Очаг землетрясения расположен на глубине 40 км.

Местные СМИ отмечают, что колебания земной поверхности силой до пяти баллов ощущались в это время на территории четырёх префектур Японии.

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