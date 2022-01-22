Москва, 22 января, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Материнский капитал не священная корова, давайте дадим возможность распоряжаться средствами матери, отцу и детям. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

Duma.gov.ru Нина Останина

«Мы сами понимаем, что загнали себя с этим маткапиталом в какие-то такие рамки, ограничения, но не священная корова, в конце концов, можем же мы сами менять те законы, которые принимали. Давайте назовём это семейным капиталом и дадим возможность распоряжаться и отцу, и матери, и членам семьи этим самым материнским капиталом, чтобы не получались вот такие вот курьёзы: жена умерла, и только тогда отец имеет право на получение этого маткапитала», — сказала Останина.

Она напомнила о предложениях назвать материнский капитал отцовским капиталом.

«Ещё раз говорю, жизнь доказала, что вся семья имеет право на пользование этими средствами. Полезно. Нужно», — сказала депутат.

Останина также предложили расширить возможности распоряжения средствами семейного капитала.

«Давайте этот всё-таки маткапитал направим как раз на то, чтобы не только улучшать жилищные условия, не только на образование, но и чтобы семья имела возможность в случае, если она испытывает материальные трудности, пользоваться средствами маткапитала», — предложила глава комитета Госдумы.