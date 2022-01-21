Краснодар, , 19:08 — REGNUM «Краснодар» договорился с 28-летним сербским центральным защитником Урошем Спаичем о досрочном разрыве контракта по обоюдному согласию. Об этом 21 января сообщила пресс-служба «быков».

ФК «Краснодар»

В составе «Краснодара» за три с половиной года Урош Спаич сыграл принял участие в 76-ти матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Урош Спаич перешел в «Краснодар» 1 июля 2018 года из бельгийского «Андерлехта» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость сербского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «быкам» необходимо расстаться со Спаичем из-за переходов 22-летнего форварда Эрика Ботхейма из «Буде-Глимта» и защитника Хуниора Алонсо из «Атлетико Минейро».