Саранск, 21 января, 2022, 19:06 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшую неделю число случаев заражения коронавирусом в сутки увеличилось на 37%, неделей ранее прирост составлял 4%. Об этом сообщила на заседании оперативного штаба глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Харитонова.

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«Это говорит о большой контагиозности нового штамма, его способности распространяться практически в геометрической прогрессии», — сказала она.

В структуре новых носителей вируса от 15% до 40% составляют дети, основная часть заболевших среди взрослых — жители республики в возрасте от 18 до 49 лет.

Также она добавила, что за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике выросла на 80%.

Глава Мордовии Артем Здунов подчеркнул, что новые вызовы, связанные с приходом в республику штамма «омикрон», требуют от всех служб максимальной мобилизации, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех систем.

Вице-премьер республики Галина Лотванова доложила, что нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено существенно возросла уже с 10 января. Сейчас особенно внимательно будет контролироваться обеспечение медицинских стационаров всем необходимым. Амбулаторные службы переходят на 12-часовой режим работы — с 8.00 до 20.00 по местному времени. Колл-центры по вопросам коронавируса будут работать в круглосуточном режиме, сюда будут дополнительно направлены 400 сотрудниками из числа врачей, студентов 5−6 курса мединститута и 3−4 курсов медколледжа.

По номеру 122 жители республики смогут вызвать врача на дом, получить консультацию, в случае необходимости пациента переключат на специалистов и службу скорой помощи. Службу аудиоконтроля амбулаторных пациентов усилят 150 студентов старших курсов медицинского института.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Мордовии выявлено 15 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». В настоящее время специалисты отрабатывают круг контактных с заболевшими лиц для предотвращения взрывного роста заболеваемости.