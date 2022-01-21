Бишкек, 21 января, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Россия безвозмездно предоставит Киргизии $10 млн (около 767 млн рублей) в качестве финансовой помощи в целях поддержки республиканского бюджета. Как сообщили в правительстве, соответствующее соглашение подписали министерства финансов двух стран.

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Отмечается, что российская сторона должна будет предоставить эти деньги в срок до 31 марта 2022 года.

Киргизские власти обещают потратить их на финансирование текущих потребностей в социальной сфере, и до конца текущего года предоставить Минфину России отчет об использовании предоставленной помощи.

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