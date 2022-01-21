Улан-Батор, 21 января, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Улан-Баторская железная дорога за 2021 год перевезла 283 776 контейнеров 2 513 поездами. По сравнению с 2020 годом количество поездов выросло на 8,7%, контейнеров — на 18,7%, — об этом сообщил начальник отдела контейнерных перевозок Департамента управления транспортом УБЖД Амарбаясгалангийн Алтаншагай.

Поезд

Основным прирост к объемам обеспечен за счет перевозок из Замын-Ууда в Сухэ-Батор (+ 44 705 контейнеров).

Амарбаясгалангийн Алтаншагай отметил, что рост числа грузовых поездов, идущих по маршруту Китай-Европа через территорию Монголии, играет важную роль для развития экономики страны.

«По состоянию на 31 декабря 2021 года более 2513 грузовых поездов по маршруту «Китай-Европа» прошли по территории Монголии. В прошлом году доходы от железной дороги составили более 166 млрд тугриков», — отметил Амарбаясгалангийн Алтаншагай.

Также чиновник сообщил, что национальная программа «Транзитная Монголия», выдвинутая президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, будет полностью реализоваться.

«Транзитная перевозка, тем более, транзитные контейнерные перевозки являются самой эффективной перевозкой. Потому что вагон везет грузы в обе стороны. В 2019 году УБЖД впервые в своей истории начала пускать большее количество грузовых контейнеров в обе стороны, что значительно повысило эффективность перевозок», — сообщил Алтаншагай.

По его словам, УБЖД в дальнейшем сосредоточиться на увеличении числа пограничных переходов.