Вашингтон, 21 января, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Соединенные Штаты рассматривают вопрос возможной эвакуации членов семей своих дипломатов, работающих на Украине, сообщает 21 января агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По утверждению агентства, об этом Вашингтон задумался на фоне эскалации обстановки вокруг Украины.

Источник якобы утверждает, что семьи дипломатов предполагается вернуть в США в обязательном порядке, в то время как сотрудники посольства, занятые в его неосновной деятельности, смогут вернуться добровольно.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты с ноября 2021 года практически ежедневно заявляют, что Россия со дня на день начнёт «военное вторжение» на Украину.