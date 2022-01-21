Подгорица, 21 января, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В парламент Черногории поступило предложение снять с этой должности спикера парламента Алексу Бечича. Предложение подписали депутаты от Демократической партии социалистов, Боснийской партии, Социал-демократов, Социал-демократической партии и Албанской коалиции.

Skupstina.me Алекса Бечич

Предложение было опубликовано на сайте парламента. Согласно документу, парламент Черногории не был местом существенного политического диалога во время мандата Бечича, поэтому, по мнению депутатов от оппозиции, он не смог выполнить одну из своих основных функций и ускорить европейский путь Черногории.

«Исходя из-за этого факта, то есть из-за неспособности достичь цели, которую должна иметь высшая законодательная и политическая палата в стране, сегодня мы наблюдаем как никогда большие социальные, политические и социальные разногласия, которые угрожают дестабилизировать общую обстановку в стране и блокировать ее основные задачи. Отрицательный годовой отчет Еврокомиссии, в котором говорится, в том числе, что нынешний парламент является беспрецедентным в истории Черногории, является лучшей иллюстрацией того, почему путь нашей страны в Евросоюз был остановлен, и весомый вклад в такой отчет и такой диагноз европейским партнерам внесла Ассамблея под руководством ее нынешнего спикера», — говорится в документе.