Вашингтон, 21 января, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Американо-британский фонд Janus Henderson Group недавно приобрел 7,6% акций «Яндекса», однако сейчас продал почти всю долю, как сообщает 20 января Techarctica со ссылкой на Американскую комиссию по ценным бумагам.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Janus Henderson Group являлась крупным акционером «Яндекса». По состоянию на конец 2021 года у фонда было 7,6% акций «Яндекса». В то время рыночная стоимость этого пакета составляла 1,23 миллиарда долларов. Сейчас после продажи у Janus Henderson Group осталось 0,08% акций «Яндекса».

Американские фонды начали активно покупать акции «Яндекса», начиная с 2019 года. Фонд Hardling Loevner приобрел 4,7% акций интернет-компании, группа американских фондов Capital Group владела 9,9% акций «Яндекса» по состоянию на начало 2021 года. Invesco принадлежало 8,1%, а FMR (Fidelity Investments) — 4,6%.

Бенефициаром «Яндекса» называют российского миллиардера с мальтийским паспортом Аркадия Воложа. Активами в РФ он владеет через нидерландские офшоры, которым принадлежат юрлица в России. В России к «Яндексу» довольно много претензий, как со стороны власти, так и общества. ФАС РФ обнаружило со стороны «Яндекса» имеет место злоупотребление «рыночной властью на рынке общего поиска».