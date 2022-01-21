Констанца, Румыния, , 17:05 — REGNUM Полиция, жандармерия и взрывотехники проверяют сообщение о якобы заложенной бомбе в торгово-развлекательном центре румынского портового города Констанца. Об этом 21 января сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Спасатели выезжают на вызовы о минировании Дарья Драй © ИА REGNUM

По некоторым данным, неизвестный позвонил в единую экстренную службу «112» и информировал правоохранителей о взрывном устройстве, оставленном у одного из павильонов ТРЦ. Прибывшие на указанное место стражи порядка действительно обнаружили подозрительный пакет, о содержимом которого ничего не сообщается.

Из торгового центра проводится массовая эвакуация. Перекрыты основные дороги, прилегающие к зданию, на месте работают кинологи и саперы.

21 января из-за угрозы террористического акта было временно прекращено движение транспортных средств в районе контрольно-пропускного пункта «Джурджу» на румынско-болгарской границе.

Несколькими часами позднее из-за подозрительного пакета, обнаруженного на территории одной из воинских частей в центральном районе румынской столицы, в Бухаресте объявлена тревога.

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