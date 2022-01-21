Липецк, 21 января, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Липецке чиновники департамента образования опровергли слухи о вакцинации учеников липецкого лицея № 44, появившиеся после публикации сообщений в соцсетях, сообщил портал «Новости Липецка».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Информация о детях, которых якобы отвели в медпункт на прививку от коронавируса, была опубликована в соцсетях регионального отделения КПРФ.

«Поступила информация о том, что в лицее № 44 детей начали прививать от коронавируса без согласия родителей. Как сообщила родительница одной из учащихся лицея, после приёма пищи детей отвели в медицинский кабинет, чтобы сделать прививку от коронавируса. Буквально через 30 минут в родительский чат написала классная руководительница с просьбой заполнить согласие на прививку.

Получается, что родителей оповестили о данном мероприятии чуть ли не через 40 минут после того, как детей отправили в мед. пункт прививаться. Неизвестно, сколько детей было привито без согласия родителей. Депутаты КПРФ возмущены прививочным произволом», — говорилось в сообщении обкома.

В скриншоте сообщения, якобы написанной матерью одной из учениц лицея, говорилось, что она точно не знает, делали ли детям прививки.

В городском департаменте образования ответили, что без согласия родителей учеников вакцинировать не собирались и школьникам не делали прививок.

«По запросу от медицинского учреждения администрация школы собирает информацию об учениках в возрасте от 12 до 17 лет включительно, желающих сделать вакцину от COVID-19. Подобная процедура для детей до 15 лет возможна только с письменного согласия родителей. 20 января никаких медицинских манипуляций с детьми в медкабинете не проводилось», — цитирует издание ответ чиновников.