Челябинск, 21 января, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В Челябинске граждане без симптомов COVID-19 имеют возможность бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Один из таких пунктов действует в поликлинике № 2 «Областной клинической больницы № 3». Ещё один открыт в городской больнице №1.

С собой гражданам нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. При этом лицам с симптомами заболевания рекомендовано остаться дома и вызвать врача.