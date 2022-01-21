Волгоград, 21 января 2022, 16:58 — REGNUM Общественный транспорт Волгограда может остаться без кондукторов. Власти планируют сначала отказаться от продавцов билетов в троллейбусах.
По словам замруководителя городского департамента транспорта и городского хозяйства Сергея Комлева, отсутствие кондукторов в транспорте — вынужденная мера.
Власти предполагают установить в салонах общественного транспорта по несколько терминалов для оплаты проезда картами или приложениями.
Как сообщало ИА REGNUM, стоимость одной поездки в Волгограде выросла с 1 января 2022 года.
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