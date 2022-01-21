Москва, 21 января, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В ходе российско-белоусских военных учений «Союзная решимость — 2022» будет проведено тестирование концепции «антидроновый купол», сообщает 21 января издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Arms-expo.ru ПЗРК «Верба»

По информации газеты, «купол» планируется выстроить при помощи массового применения переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» в сочетании с системами войсковой ПВО.

По расчётам российских военных, технические характеристики новых ПЗРК «Верба» позволяют производить перехват не только беспилотников, но и высокоточных авиационных боеприпасов — ракет и корректируемых бомб.

Кроме того, ПЗРК «Верба» могут интегрироваться в единую систему с другими средствами ПВО и получать внешнее целеуказание от более мощных радаров.

Напомним, масштабные совместные учения ВС России и Белоруссии пройдут с 10 по 20 февраля.