Саранск, 21 января, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Мордовии выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом заявил глава республики Артем Здунов, ссылаясь на данные регионального управления Роспотребнадзора.

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Зампред правительства региона Галина Лотванова уточнила, что заражение выявлено у 15 жителей республики. Сейчас эпидемиологи оперативно отрабатывают круг контактов этих лиц для минимизации распространения штамма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о выявлении случаев заражения штаммом «Омикрон» заявили практически во всех регионах Приволжского федерального округа. Пока свободной от нового штамма является только Саратовская область.