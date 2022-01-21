Москва, 21 января, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Есть две причины, по которым в России растет потребление хлебобулочных изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, комментируя соответствующие данные Российской гильдии пекарей и кондитеров.

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«Хлебобулочные изделия являются основой рациона у бедных и социально незащищенных граждан, которые экономят на мясе и рыбе. Соответственно, первая тенденция связана с падением реальных доходов у части граждан. Повышенное потребление хлеба можно увидеть во многих депрессивных городках и поселках», — сказал Цыганов.

Но, как уточнил Цыганов, есть и другая причина, связанная не с падением доходов, а с изменением потребительского поведения населения.

«Часть граждан всё чаще пользуется кофейнями и булочными у дома, где приобретается свежий хлеб и хлебобулочные изделия к завтраку вместе с кофе по дороге домой. И если первое говорит о вынужденном изменении рациона в связи с падением доходов, то второе — о смене потребительских предпочтений и формировании в российских мегаполисах такой же городской среды, как в Будапеште, Варшаве или Берлине», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что выявленный в РФ рост потребления хлеба и хлебобулочных изделий носит временный характер.