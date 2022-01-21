Канберра, 21 января, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Американский исполнитель Гарри Стайлс отменил некоторые выступления в рамках своего тура Love on Tour. Об этом 21 января пишет Billboard.

Скриншот с YouTube Гарри Стайлс

«Из-за непрекращающихся проблем с международным турне «Love On Tour» Гарри Стайлза не может быть в Австралии и Новой Зеландии в 2022 году», — говорится в официальном заявлении компании-организатора Live Nation. «Текущий тур будет отменён, пока мы работаем над новым туром, и все владельцы билетов получат полный возврат средств», — добавили представители Live Nation.

ИА REGNUM напоминает, что тур Love on Tour в поддержку альбома Fine Line (2019) Гарри Стайлса дважды откладывали из-за пандемии коронавируса. В итоге он стартовал лишь в сентябре 2021 года.