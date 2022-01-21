Абинск, Краснодарский край, 21 января, 2022, 15:37 — ИА Регнум.

Финалист трека «Государственное управление» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» - одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» Илья Биушкин избран на должность главы города Абинска Краснодарского края. Решение об этом было принято на очередной сессии совета Абинского городского поселения.

АНО «Россия — страна возможностей» Илья Биушкин

«Одной из приоритетных задач на ближайшее время ставлю перед собой развитие инфраструктуры города — строительство нового энергосберегающего уличного освещения, ремонт дорог и тротуаров, проектирование второго автомобильного моста через реку Абин. Особое внимание планируется уделить догазификации Абинска», — прокомментировал предстоящие планы новый глава города.

Илья Биушкин родился в 1984 году. В 2007 году окончил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», в 2020 году окончил магистратуру Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Илья начал трудовую деятельность на муниципальной службе в 2010 году. Тогда он был назначен начальником отдела местного хозяйства администрации Федоровского сельского поселения Абинского района, а в 2014 году в 29 лет стал самым молодым главой сельского поселения в Краснодарском крае. С 1 ноября 2021 года Илья исполнял обязанности главы Абинского городского поселения.

В 2021 году Илья участвовал в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» и стал финалистом трека «Государственное управление» в Южном федеральном округе. По его словам, конкурс стал драйвером для личного развития в сфере государственного управления: «Конкурс «Лидеры России» научил меня быстро анализировать и систематизировать большие объёмы информации. Оценочные мероприятия конкурса позволили мне проверить свои управленческие навыки, расширить кругозор и овладеть новым компетенциями, которые необходимы для государственного служащего», — отметил Илья Биушкин.

Помимо основной работы Илья с 2019 года преподает в Кубанском государственном аграрном университете на кафедре «Государственное и муниципальное управление».

«Я приверженец традиционных ценностей: семья, наследие, вера. Считаю, что очень важно держать свое слово и доводить начатые дела до конца», — рассказал он.

Илья Биушкин стал пятым участником конкурса «Лидеры России», занявшим пост главы города. Ранее мэрами городов стали:

Полуфиналист второго сезона Тимур Закирзянов — главой города Урая ХМАО;

Победитель второго сезона конкурса «Лидеры России» Юрий Шалабаев — мэром Нижнего Новгорода;

Полуфиналист третьего сезона конкурса «Лидеры России» Ильмир Газизов — главой администрации города Учалы Башкирии;

Победитель второго сезона конкурса «Лидеры России» Евгений Григорьев победил на выборах и стал главой города Якутска.