Кабул, 21 января, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Слабость экономики, нехватка оборудования, импорт замороженного и свежего куриного мяса из соседних стран и отсутствие поддержки со стороны правительства Афганистана, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), привели к банкротству птицефабрик в Балхе. Как заявили чиновники Союза птицефабрик провинции Балх, раньше в провинции насчитывалось около 2000 мелких и крупных птицефабрик, которые удовлетворяли большую часть потребности населения в курятине. А в настоящее время работаю только 100 птицеводческих ферм.

ИА REGNUM Птицеферма

Наджибулла Раджаи, глава Союза птицеводческих хозяйств провинции Балх, сказал газете «8 Собх»: «Основная проблема — электричество. Зимой, какой бы холодной ни была погода, мы должны поддерживать температуру на уровне 35 градусов тепла. Воздух в помещении не должен быть слишком влажным. Электричество необходимо, чтобы работали вентиляторы».

Мохаммад Юнус Газневи, член Союза птицеводов провинции Балх, отметил, что проблем слишком много. Рынок сбыта очень маленький, а курятина, поступающая из зарубежных стран, особенно из Пакистана, — мясо старых особей.

«Её никто не покупает в Пакистане, но привозят и продают у нас», — добавил он.

Импорт замороженного куриного мяса из соседних стран — ещё одна забота владельцев птицефабрик в провинции Балх. Фермеры жалуются на невнимание властей к предотвращению импорта куриного мяса и говорят, что правительство, возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и ответственные учреждения должны это прекратить.

«Если они импортируют замороженное мясо и цыплят из Пакистана, все цыплята, которых мы в настоящее время выращиваем, идут в убыток, — сказал Али Мурад, фермер из Балха. — При этом нас не поддерживают и мы должны возмещать ущерб из собственного кармана».

»У нас много проблем; первая: болезнь есть, а лекарства от нее нет, — говорит Сиданур, местный птицевод. — Во-вторых, импорт замороженной курятины должен быть остановлен правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы афганская продукция могла потребляться в самом Афганистане».

Владельцы птицефабрик в Балхе призывают правительство, возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поддержать отрасль и предотвратить ввоз замороженного куриного мяса из-за рубежа.

«Мы просим власти обратить внимание на наш сектор и сотрудничать, чтобы он не потерпел крах», — сказал Ахмад, владелец птицефабрики в Балхе.

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхе ранее заявляли, что они работают в сельскохозяйственном и животноводческом секторах, чтобы заручиться поддержкой соответствующих учреждений и сделать Афганистан самодостаточным.