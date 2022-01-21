Варшава, 21 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. 21 января, когда проходит двухдневная встреча президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского, на странице украинского лидера в Twitter появилась благодарность в адрес польского руководства за поддержку.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Анджей Дуда

«Поддержка Польши для нас очень важная, и мы хотим выразить польскому руководству благодарность за нее. Мы можем совместными усилиями оберегать безопасность и стабильность в регионе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда 20−21 января принимает в польском городе Висла с официальным визитом президента Украины Владимира Зеленского. Центральной темой переговоров сторон служит обсуждение «вероятного нападения России на Украину».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе.