Женева, Швейцария, 21 января, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и их европейские партнеры заинтересованы в мирном урегулировании ситуации на Украине, заявил 21 января госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Эти переговоры — часть продолжающихся усилий по снижению напряженности и по предотвращению дальнейшей агрессии РФ против Украины», — сказал Блинкен.

Он добавил, что если дипломатические усилия провалятся и «Россия решит предпринять агрессивные действия против Украины», то США и их партнеры готовы дать «быстрый совместный ответ с тяжелыми последствиями для Москвы».