Люберцы, Московская область, 21 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Люберцах. Об этом 21 января сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 503. Следом за Люберцами идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 384 человек. На третьем месте расположилось Одинцово, где COVID-19 диагностировали у 278 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 4424 новых случаев заражения коронавирусом.