Красногорск, 21 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровел 1221 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 21 января Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 614 520 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 679 578.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 21 января число жертв COVID-19 увеличилось на 41 человека.