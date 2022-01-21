Москва, 21 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Сообщения о возможном назначении бывшего депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской заместителем главы Россотрудничества не стали комментировать в этой организации 21 января.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

«Не комментируем слухи», — заявили в организации РИА Новости.

Знакомый с ситуацией источник ранее сообщил о возможном назначении Поклонской заместителем руководителя Россотрудничества. Сама она заявила только, что на любой должности готова работать на благо РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в российском МИД подтвердили, что планы по вступлению Поклонской в должность посла России в Кабо-Верде отменены в связи с её личными обстоятельствами.

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