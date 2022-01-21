Владимир, 21 января, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Во Владимирской области 21 января подтверждено 282 новых случая заражения коронавирусом — на 16 больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 85 тыс. 333 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 77 тыс. 977 пациентов, в том числе 308 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3037 человек. За последние сутки подтверждено восемь новых летальных случаев.