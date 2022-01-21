Ульяновск, 21 января, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области первые три пациента, у которых подтверждено заражение штаммом «Омикрон», «чувствуют себя хорошо». Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, на 20 января в области официально подтверждено три случая заражения новым штаммом SARS-CoV-2 — «Омикроном». В управлении уточняют, что все заболевшие — жители Ульяновской области: один из них прибыл из Египта после отдыха, остальные двое никуда не выезжали.

«Все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 122 892 случая заражения коронавирусом, выздоровели 116 276 человек, скончались 4013 ковидных больных.