Уфа, 21 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. 305 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 21 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сообщается, что всего в республике выявили 126 666 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 117 742 человека, в том числе 268 человек победили вирус за минувшие сутки.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в Башкирии констатировали смерть девяти пациентов с COVID-19.

Прививки от этой инфекции получили 2 296 441 человек, завершили вакцинацию 2 160 997 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 20 января в регионе за сутки выявили 281 случай заражения коронавирусом.