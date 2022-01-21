Донецк, , 14:20 — REGNUM Военные Донецкой народной республики (ДНР) готовы ответить на провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 января заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Andrew Butko

«Мы готовы, но любой военный скажет, что любая подготовка, которая существует, и боевая в том числе, не дает 100%, что пойдет так, как ты этого хочешь», — приводит его слова Донецкое агентстве новостей (ДАН) в ответ на просьбу прокомментировать угрозу возобновления ВСУ боевых действий в Донбассе.

При этом Басурин подчеркнул, что западные страны своими поставками оружия и боеприпасов Киеву стимулируют украинскую сторону на военную активность в регионе.

«Можно сказать, что данный вид вооружения завозится, чтобы Украина пошла вперед», — пояснил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган» перебросили в Донбасс ВСУ и в настоящее время осуществляют подготовку к наступлению.