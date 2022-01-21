Сфакс, Тунис, , 14:19 — REGNUM Судно с нелегальными мигрантами, пытавшимися попасть на территорию ЕС, затонуло у берегов Туниса. Об этом 21 января сообщает газета Al-Ghad со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Лодка с мигрантами U.S. Coast Guard

По их данным, береговая охрана и подразделения военно-морских сил страны проводят полномасштабную спасательную операцию у побережья провинций Сфакс и Махрас. В ходе операции удалось обнаружить тела пятерых человек, ещё шестеро мигрантов считаются пропавшими без вести.

Согласно данным, предоставленным официальным источником издания, мигранты, отплыли из района города Махрас. Среди погибших удалось опознать молодых людей из провинций Сфакс, Кайруан, Тунис и Гафса. Источник также сообщил, что береговая охрана обнаружила неопознанное тело девочки в возрасте 8−10 лет.