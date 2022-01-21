Элиста, 21 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрирован один летальных исход среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 21 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости — все новости»

За весь период пандемии в Калмыкии с COVID-19 не смогли справиться 762 пациента.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкию пришёл штамм коронавируса «Омикрон». В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Калмыкии режим ковид-ограничений продлён до конца марта 2022 года. Школы, секции и кружки в Элисте из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ закрыты на карантин. Наряду с этим приостановлено оказание плановой медицинской помощи.