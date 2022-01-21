Элиста, 21 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат ПЦР-теста на коронавирус получили 97 человек. Данные, актуальные на 21 января, ИА REGNUM привели в региональном оперштабе. Это на 26 случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в условиях стационаров получают 194 пациента с коронавирусом. В тяжёлом состоянии находятся восемь человек. 803 жителя Калмыкии соблюдают режим самоизоляции.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 34 495 заражений коронавирусом. Выздоровели 32 836 пациентов.