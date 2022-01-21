Москва, 21 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В России следует восстановить инвестиционную льготу по налогу на прибыль. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 января на пресс-завтраке в Центре международной торговли заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»):

O. Dmitrieva Оксана Дмитриева

«Я уверена, что нужно восстанавливать инвестиционную льготу по налогу на прибыль для стимулирования инвестиционного процесса. Причем именно в традиционной форме, которая существовала до введения налога на прибыль в 2021 году. Потому что различные варианты и инвестиционной премии, и налоговых инвестиционных вычетов, которые даются далеко не для всех регионов, — это все кустарные заместители инвестиционной льготы», — сказала Дмитриева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что РФ столкнется с падением деловой активности малого и среднего бизнеса.