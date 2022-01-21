Саранск, 21 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Министерство здравоохранения Свердловской области Медицинский работник в красной зоне

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1106 человек.

За предыдущие сутки скончались две женщины в возрасте 55 и 60 лет и трое мужчин в возрасте от 59 до 74 лет. Течение заболевания у всех умерших осложнялось тяжелыми хроническими патологиями.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 января в Мордовии выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 78 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 728 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3093 человека.

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