Саранск, 21 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 21 января выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 78 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 728 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 80 человек, всего с начала пандемии выздоровели 37 529 жителей Мордовии. 1106 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3093 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 21 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 572 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3099 жителей республики.