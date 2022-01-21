Саратов, 21 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки в результате заболевания коронавирусной инфекцией скончались 11 человек. Накануне умерли девять ковид-пациентов. Таким образом, за время пандемии по состоянию на 21 января скончались 5268 носителей вируса, сообщает региональный минздрав.

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За прошедшие сутки болезнь унесла жизни пятерых мужчин и шести женщин в возрасте от 61 года до 84 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего зарегистрировали 137 557 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 128 279 человек.

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