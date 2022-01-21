Москва, 21 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Рубль подешевел по итогам торгов 20 января, что неудивительно, учитывая возобновление подъема доллара на международной арене, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 21 января, пара доллар/рубль продвинулась до зоны 76,75 руб., после чего слегка отступила, но осталась на высоких позициях, в паре шагов от психологически значимого уровня 77 руб., который уже дважды в этом месяце дал отпор долларовым быкам.

Торги российской валютой по-прежнему протекают в нервозном режиме. Рубль продолжает колебаться неподалеку от многомесячных минимумов, а попытки восстановления встречают новые продажи, что указывает на перспективе дальнейшей девальвации рубля.

В пользу сохранения давления продавцов говорит несколько факторов. Во-первых, доллар остается крепким несмотря на недавнее отступление от полуторалетних максимумов. Причем на предстоящей неделе заседание ФРС США может придать USD уверенности.

Во-вторых, на фондовых площадках наблюдается повсеместное уклонение от рисков с подачи Уолл-стрит, где появляются все более явные признаки полноценной коррекции, которая будет выглядеть уместно на перегретом рынке, который слишком долго обновлял рекорды в условиях продолжающейся пандемией, а теперь должен адаптироваться к агрессивному сворачиванию стимулов ФРС.

В-третьих, нефть на семилетних максимумах выгляди перекупленной и напрашивается как минимум на техническую коррекцию, которую Brent и пытается развить. Впрочем, пока продавцы ведут себя сдержанно, и в целом котировки остаются неподалеку от достигнутых вершин на подходе к отметке 90 долларов за баррель.

Возвращение доллара выше зоны 76,75 руб. снова вернет в эпицентр внимания отметку 77 руб., тогда как для ослабления давления на рубль сейчас требуется уход пары ниже 75,50 руб.

В ходе сегодняшних торгов может проявиться локальное повышение волатильности на фоне предстоящих переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США, которые обсудят вопрос безопасности в Европе», — пояснил эксперт.

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