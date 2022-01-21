Липецк, 21 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Липецкой области 21 января подтверждено 296 новых случаев заражения коронавирусом — на 63 больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 87 тыс. 242 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 80 тыс. 684 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 161 — за последние сутки.

За весь период скончались 2960 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.