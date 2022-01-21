Томск, 21 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. По состоянию на 21 января в Томской области выявлено 64 438 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 146 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Врач

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За весь период пандемии в Томской области выздоровели 58 587 человек. За сутки коронавирус победили 483 томича.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в регионе было выявлено 142 носителя коронавируса, выздоровели 487 человек.